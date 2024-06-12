Дохід супермаркетів в онлайні досяг $345 млн у 2023 році, що удвічі менше довоєнного рівня — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 червня 2024, 12:14

Дохід супермаркетів в онлайні досяг $345 млн у 2023 році, що удвічі менше довоєнного рівня — дослідження

Дохід супермаркетів в онлайні у 2023 році досяг $345 млн. Це у 2,1 рази менше від рівня довоєнного 2022 року ($753,9 млн). Лідери ринку в категорії food в Україні — «Сільпо», «Auchan Україна», Fozzy Cash & Carry та «Metro Україна» залучили близько 37 млн відвідувань у 2023 році. Про це пише Forbes з посиланням на дані Webpromo.

Дохід супермаркетів в онлайні у 2023 році досяг $345 млн.
Фото:kyiv.depo.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Кількість запитів в категорії продовольчого ритейлу збільшилась на 21% у 2023 році в порівнянні з попереднім роком, зазначають аналітики Webpromo. При цьому із показником у 54% переважають запити українською мовою.

Основними каналами залучення трафіку лідерів ринку є органіка та контекстно-медійна мережа.

Найбільший обсяг попиту на продовольчі товари аналітики спостерігають у регіонах з найбільшою щільністю населення: у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Львові.

Основний сегмент аудиторії в онлайні — 25−54 років (44%), найменший — 15−24 роки (9,4%). Понад 20% попиту припадає на аудиторію 56+. Користувачі віком 25−34 років (найбільш диджиталізований сегмент) найчастіше відвідують сайт «Сільпо», віком 35−44 років (найбільш платоспроможні) — «Auchan Україна». Аудиторія 45−54 років відвідує перевагу сайтам Fozzy Cash & Carry та «Metro Україна».

При здійсненні покупок споживачі звертають увагу на бренд та частіше віддають перевагу українським виробникам, зазначають автори дослідження. На категоріях «їжа» та «ліки» українці економлять найменше.

Замовлення через мобільну версію сайту — пріоритетний майданчик для всіх гравців.

У 2021 році дохід категорії сягав $753,9 млн. Повне відновлення дохідності галузі FMCG-ритейлу в електронній комерції аналітики прогнозують у 2025 році.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
vfp
vfp
12 червня 2024, 12:24
#
Чому в $?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами