Дохід супермаркетів в онлайні досяг $345 млн у 2023 році, що удвічі менше довоєнного рівня — дослідження

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Що відомо

Кількість запитів в категорії продовольчого ритейлу збільшилась на 21% у 2023 році в порівнянні з попереднім роком, зазначають аналітики Webpromo. При цьому із показником у 54% переважають запити українською мовою.

Основними каналами залучення трафіку лідерів ринку є органіка та контекстно-медійна мережа.

Найбільший обсяг попиту на продовольчі товари аналітики спостерігають у регіонах з найбільшою щільністю населення: у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Львові.

Основний сегмент аудиторії в онлайні — 25−54 років (44%), найменший — 15−24 роки (9,4%). Понад 20% попиту припадає на аудиторію 56+. Користувачі віком 25−34 років (найбільш диджиталізований сегмент) найчастіше відвідують сайт «Сільпо», віком 35−44 років (найбільш платоспроможні) — «Auchan Україна». Аудиторія 45−54 років відвідує перевагу сайтам Fozzy Cash & Carry та «Metro Україна».

При здійсненні покупок споживачі звертають увагу на бренд та частіше віддають перевагу українським виробникам, зазначають автори дослідження. На категоріях «їжа» та «ліки» українці економлять найменше.

Замовлення через мобільну версію сайту — пріоритетний майданчик для всіх гравців.

У 2021 році дохід категорії сягав $753,9 млн. Повне відновлення дохідності галузі FMCG-ритейлу в електронній комерції аналітики прогнозують у 2025 році.