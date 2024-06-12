У середу на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.
Курс валют на 12 червня: долар та євро незначно подорожчали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у продажу та у купівлі.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,37−40,90 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,80−40,89, євро — 44,15−44,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,51−40,55 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,52−43,55 грн/євро.
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