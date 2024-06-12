GM оголосила викуп своїх акцій на $6 млрд і підвищила дивіденди на третину

Рада директорів General Motors затвердила програму викупу акцій компанії на суму до $6 млрд, повідомляється в пресрелізі американського автовиробника.

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Що відомо

«Інвестиції GM у бренди та продуктовий портфель за останні кілька років, а також операційна дисципліна компанії забезпечують стабільно високе зростання виручки, маржі та вільного грошового потоку, — сказав виконавчий віцепрезидент та головний фінансовий директор компанії Пол Джейкобсон. — Це дозволяє нам продовжувати повертати гроші акціонерам».

GM у листопаді минулого року анонсувала прискорений buyback обсягом $10 млрд. Крім того, у рамках раніше оголошеної програми викупу акцій залишалися невикористаними $1,4 млрд.

У першому кварталі 2024 року компанія купила свої папери на $300 млн і планує використовувати $1,1 млрд, що залишилися, до закінчення другого кварталу, зазначається в повідомленні.

Підвищення дивідендів

Крім того, GM підвищила квартальні дивіденди на третину — до 12 центів на акцію з 9 центів.

У результаті тепер компанія має намір повернути акціонерам у першому півріччі 2024 року $1,7 млрд. Для порівняння, 2023 року виплати становили $11,6 млрд, 2022 року — $2,8 млрд.

Котирування акцій автовиробника зростають на 1,4% у ході торгів у вівторок. За останні 12 місяців ринкова вартість GM зросла на 28,5% (до $54,3 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 додав 22,2%.