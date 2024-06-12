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12 червня 2024, 9:13

Україна та майже 50 партнерів заснували Skills Alliance на понад 700 млн євро

Уряди України та Німеччини й загалом майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти створили Skills Alliance. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

Уряди України та Німеччини й загалом майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти створили Skills Alliance.
Фото:me.gov.ua

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Навіщо потрібен Альянс

Наразі на ринку праці в Україні спостерігається структурне безробіття. Воно особливо відчутне у секторах, які необхідні для відновлення та реконструкції, таких як будівництво, транспорт, ІТ, інженерія та охорона здоров'я. Для розв'язання цих проблем і аби забезпечити достатню кількість кваліфікованих працівників, був створений цей Альянс.

Він передовсім спрямований на навчання молоді, внутрішньо переміщених осіб та жінок. Першочергово навчання буде спрямоване на українців всередині країни. Та доступ до нього матимуть і українці, які мешкають за кордоном.

«Україна працює над відновленням не чекаючи завершення війни. Та один з головних викликів на цьому шляху — структурне безробіття, тобто коли у певних професіях катма кадрів, хоча шукачів роботи на ринку вдосталь. Для відновлення ж потрібні спеціалісти. Тому, щоб українці змогли набути навички, необхідні для відбудови, ми й створили Skills Alliance», — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, ця ініціатива має створити умови для того, щоб українці навчались, набували нової кваліфікації, як в Україні, так і за кордоном. Також ініціатива покращить перспективи працевлаштування для української молоді, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та створить умови для повернення українців із-за кордону.

Хто може приєднатися до Альянсу

Приєднатись до Skills Alliance може будь-хто. Адже це спільний проєкт, який об'єднає численні програми, які вже реалізуються, або тільки плануються до реалізації.

Які країни увійшли до Альянсу

До альянсу увійшли такі країни як: Бельгія, Естонія, Європейський Союз (ЄС), Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Швеція, Велика Британія, Україна, Швейцарія, а також різноманітні міжнародні фінансові установи та організації. Також приватні компанії, такі як: Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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