Укренерго отримає грант на 15 млн євро від Німецького банку розвитку KfW. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький за результатами підписання відповідної угоди під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.
11 червня 2024, 19:31
Укренерго отримає грант на 15 мільйонів євро від KfW на відновлення підстанцій
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За його словами, кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак.
Нова кредитна угода
Кудрицький також додав, що вчора з KfW була підписана нова кредитна угода на 30,4 млн євро. Кошти спрямують на модернізацію об'єктів Укренерго та посилення синхронної роботи з ENTSO-E.
Всього за час повномасштабної війни Укренерго залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW.
Джерело: Мінфін
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