Укренерго отримає грант на 15 мільйонів євро від KfW на відновлення підстанцій

Укренерго отримає грант на 15 млн євро від Німецького банку розвитку KfW. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький за результатами підписання відповідної угоди під час Ukraine Recovery Conference у Берліні.

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За його словами, кошти будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак.

Нова кредитна угода

Кудрицький також додав, що вчора з KfW була підписана нова кредитна угода на 30,4 млн євро. Кошти спрямують на модернізацію об'єктів Укренерго та посилення синхронної роботи з ENTSO-E.

Всього за час повномасштабної війни Укренерго залучило 224 млн євро міжнародної підтримки від KfW.