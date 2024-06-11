ЄС надасть Україні 517 мільйонів євро фінансування через програми ЄБРР

Євросоюз надасть Україні 517 млн євро для підтримки економіки й відновлення через програми Європейського банку розвитку та реконструкції. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

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Фінансування ЄС, своєю чергою, підтримає ще 143 млн євро нових проєктів ЄБРР з українськими містами.

ЄС надасть додаткову підтримку по чотирьох програмам ЄБРР:

ЄС надасть фінансову гарантію в розмірі 140 млн євро для Програми відновлення фінансової інклюзивності ЄБРР.

Запропонує змішані гранти в розмірі 30 млн євро та технічну допомогу в розмірі 7 млн євро для програми фінансування для малих і середніх підприємств в умовах війни.

Ще 150 млн євро фінансової гарантії та 7,5 млн євро технічної допомоги спрямовуються на гарантійну програму пом’якшення кліматичних змін, зокрема в енергетичному секторі.

ЄС також надасть фінансову гарантію в розмірі 150 млн євро разом із грантами в розмірі 25 млн євро та технічною допомогою в розмірі 7,5 млн євро для підтримки та майбутніх зусиллях з реконструкції у різних секторах, включаючи промисловість, транспорт і муніципальну інфраструктуру.

Фінансові гарантії ЄС надаються в рамках Української інвестиційної програми.

ЄБРР, зокрема, підписав угоди про фінансування або попереднє фінансування загалом із шістьма муніципалітетами під час Конференції з відновлення України, надаючи доступ містам України до 143 млн євро.