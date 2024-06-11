Мінфін залучив понад 11 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 11 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,35 млрд грн, що на 0,22 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 11,57 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

3,02 млрд грн під 14,71% з погашенням 4 червня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,74%);

4 млрд грн під 15,47% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,66%);

4,33 млрд грн під 16,13% з погашенням 25 серпня 2027 року (минулого тижня ставка була 16,02%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.