До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та у продажу.
11 червня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 11 червня: євро впало на міжбанку
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Відкриття 11 червня
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Закриття 11 червня
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Зміни
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40,49/40,52
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40,51/40,55
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2/3
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43,60/43,62
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43,44/43,46
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,35−40,90 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,80−40,90, євро — 44,15−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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