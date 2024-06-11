ПАТ «Укрнафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» 3,5 млрд грн дивідендів. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
11 червня 2024, 19:06
Укрнафта виплатила дивідендів на 3,5 мільярда
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році», — йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що близько 8 млрд грн наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії — Міністерству оборони України та НАК «Нафтогаз України».
В компанії також нагадали, що за 2023 рік Укрнафта сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети усіх рівнів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі