Укрнафта виплатила дивідендів на 3,5 мільярда

ПАТ «Укрнафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» 3,5 млрд грн дивідендів. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

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«Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році», — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що близько 8 млрд грн наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії — Міністерству оборони України та НАК «Нафтогаз України».

В компанії також нагадали, що за 2023 рік Укрнафта сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети усіх рівнів.