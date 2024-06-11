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11 червня 2024, 18:48

Італія виділить Україні новий пакет військової допомоги та 140 млн євро на розвиток інфраструктури

Італія готова надати Україні новий пакет військової допомоги з посиленням ППО та погодила новий пакет на 140 млн євро на розвиток української інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на Ukraine Recovery Conference 2024, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Італія готова надати Україні новий пакет військової допомоги з посиленням ППО та погодила новий пакет на 140 млн євро на розвиток української інфраструктури.
Фото: pixabay.com

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«Я повністю згоден із Дмитром (Кулебою, — ред.), коли він каже, що першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції - це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України», — сказав Таяні.

Міністр також наголосив, що Італія готова не лише до військової допомоги Україні, а й до надання підтримки в інших різних секторах.

«Є й друга новина. Новий пакет на 140 млн євро для заходів щодо інфраструктури, щодо залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду», — розповів Таяні.

Він також нагадав про виділені 45 млн євро на відновлення історичного центру Одеси.

«Сьогодні ми підписали меморандум із українським урядом про нашу співпрацю в цих дуже важливих секторах. Також культурний рівень, я хочу акцентувати на цьому моменті, тому що для Італії важливо підтримати реконструкцію собору (в Одесі, — ред.). Це частина ЮНЕСКО», — зазначив Таяні.

Крім того, міністр наголосив, що Італія готова інвестувати в Україну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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