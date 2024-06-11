Експерти з компаній JPMorgan Chase та Citigroup заявили про малу ймовірність зниження процентної ставки ФРС у червні. Про це заявив кореспондент WSJ Нік Тіміраос.
11 червня 2024, 17:45
JPMorgan Chase та Citigroup прогнозують, що ФРС не знижуватиме ставку у червні — ЗМІ
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За його словами, більшість із великих фінансових контрагентів прогнозують початок пом’якшення політики регулятора у вересні або грудні 2024 року.
Причиною називають публікацію даних щодо безробіття в США за травень 2024 року, підкреслив Тіміраос.
Засідання ФРС заплановано на 12 червня. Цього ж дня вийдуть й дані по інфляції в США за травень.
Джерело: Мінфін
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