Зростання платіжної інфраструктури та кількості активних карток: тенденції ринку у першому кварталі

Статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом першого кварталу 2024 року свідчить, що українці продовжують віддавати перевагу безготівковим операціям з платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у першому кварталі 2024 року становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума — 1 489,7 млрд грн. З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

94 із 100 операцій з платіжними картками — безготівкові

Частка безготівкових операцій у першому кварталі 2024 року за сумою перебувала на рівні 64,5% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю — 94,2% (за 2023 рік цей показник становив 64,8% та 93,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у першому кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (45,1% та 72% відповідно). Там було здійснено 1 323,4 млн операцій на суму 433,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку у першому кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%) та майже десятину за кількістю (8,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6% за сумою та 14,1% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі - 327 грн (у першому кварталі торік — 344 грн),

з переказу з картки на картку — 1 931 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 541 грн (460 грн).

Зростає платіжна інфраструктура та кількість карток

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464,8 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 2,7% (до 473,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не зазнала змін та налічувала 15,9 тис. банкоматів.

За підсумками березня 2024 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 117,3 млн шт. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року. Кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зросла на 2% - із 51,6 млн шт. у січні до 52,7 млн шт. у березні.

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток — за підсумками березня цього року зростання на 3% порівняно з січнем. Загалом більше половини (59,5%) активних платіжних карток у березні - це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 7% (до 13,4 млн шт.). Серед усіх активних карток токенізованою є кожна четверта.

Як наслідок, лише зовсім невелика частина операцій (7% за сумою та 5,8% за кількістю) у першому кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (у першому кварталі 2023 року частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у першому кварталі 2024 року становила 403,0 млрд грн (у першому кварталі 2023 року — 307,4 млрд грн).