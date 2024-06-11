В Укренерго продовжили на чотири години планові відключення світла 11 червня

Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили — обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00. Раніше планувалося, що відключення триватимуть до 19:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Причина — споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», — йдеться у повідомленні.

Імпорт та аварійна допомога

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Зростання споживання електроенергії

Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.