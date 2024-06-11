Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили — обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00. Раніше планувалося, що відключення триватимуть до 19:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
11 червня 2024, 11:56
В Укренерго продовжили на чотири години планові відключення світла 11 червня
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«Причина — споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак», — йдеться у повідомленні.
Імпорт та аварійна допомога
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.
Зростання споживання електроенергії
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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