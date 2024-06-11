Ukrainian Credit Conference 2024: що вже відомо про головні теми та спікерів

Яка роль держави у відновлені кредитування? Що потрібно, щоб кредитний важіль запрацював?

Як модернізація програми 5 — 7 -9 впливає на бізнес, прибуток банків? Чи існує кредитування поза програмою 5−7−9? Чи готовий бізнес брати позики на ринкових умовах?

Де шукати нових клієнтів та скільки це коштує?

Тож участь у конференції — це унікальна можливість поспілкуватися з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та розширити професійну мережу контактів.

Як доєднатися?

Для цього достатньо придбати квиток на конференцію за посиланням та прийти на захід 28 червня. Локація — UNIT.City, місто Київ. Вартість квитка включає в себе цілий день переговорів, виступів та дискусії, а також доступ до презентацій усіх спікерів, які виступлять на конференції.

Поспішайте, адже кількість квитків обмежена. Не пропустіть цю унікальну нагоду знайти дієві рішення для викликів, які постали перед українською фінансовою системою, та досягти успіху навіть у найбільш складні часи для нашої країни.