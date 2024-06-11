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11 червня 2024, 12:44

Ukrainian Credit Conference 2024: що вже відомо про головні теми та спікерів

Вже зовсім скоро ключові представники фінансової спільноти України зустрінуться на Ukrainian Credit Conference (UCC).

Вже зовсім скоро ключові представники фінансової спільноти України зустрінуться на Ukrainian Credit Conference (UCC).

Банки, МФО, страхові компанії та ІТ-розробники фінансових продуктів зберуться під одним дахом 28 червня, де разом шукатимуть рішення для подолання викликів кредитних ринків.

Долучитися до цієї спільноти буде корисно тим, хто шукає шляхи для встановлення нових ділових та дружніх контактів, зустрічі з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами. Разом з понад 20 спікерами учасники зможуть обговорити та знайти відповіді на найгостріші питання кредитних ринків:

Чи готова банківська система підтримувати економіку України в умовах війни?

  • Яка роль держави у відновлені кредитування? Що потрібно, щоб кредитний важіль запрацював?

  • Як модернізація програми 5 — 7 -9 впливає на бізнес, прибуток банків? Чи існує кредитування поза програмою 5−7−9? Чи готовий бізнес брати позики на ринкових умовах?

  • Як українці користуються фінансовими послугами під час війни?

  • Чи можливо досягти балансу в питанні захисту прав споживачів і кредиторів?

  • Як фінансові компанії підлаштовують кредитний скоринг під час війни?

  • Де шукати нових клієнтів та скільки це коштує?

  • Серед спікерів, до слова, будуть фахівці, які знають все та навіть трохи більше про ринок кредитування: директор Департаменту ліцензування Нацбанку Михайло Федоренко, член Правління ПриватБанку Дмитро Мусієнко, CEO SalesDoubler Олександр Бойко, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Сергій Савчук, президент Всеукраїнської асоціації Фінансових компаній (ВАФК) Алла Сав'юк, директор з розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов та інші.

    Тож участь у конференції — це унікальна можливість поспілкуватися з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та розширити професійну мережу контактів.

    Як доєднатися?

    Для цього достатньо придбати квиток на конференцію за посиланням та прийти на захід 28 червня. Локація — UNIT.City, місто Київ. Вартість квитка включає в себе цілий день переговорів, виступів та дискусії, а також доступ до презентацій усіх спікерів, які виступлять на конференції.

    Поспішайте, адже кількість квитків обмежена. Не пропустіть цю унікальну нагоду знайти дієві рішення для викликів, які постали перед українською фінансовою системою, та досягти успіху навіть у найбільш складні часи для нашої країни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
ux ui
ux ui
11 червня 2024, 13:31
#
Карлик уже в открытую выпрашивает бабки на электроэнергию. А холопы пусть в это время сидят без света. Крепостным так и надо
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