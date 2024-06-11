У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
11 червня 2024, 10:36
Курс валют на 11 червня: долар додав 10 копійок на готівковому ринку
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подорожчав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у продажу та у купівлі.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,30−40,90 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,80−40,90, євро — 44,15−44,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,49−40,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,60−43,62 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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