Курс валют на 11 червня: долар додав 10 копійок на готівковому ринку

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подорожчав на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у продажу та у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,30−40,90 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,80−40,90, євро — 44,15−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,49−40,52 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,60−43,62 грн/євро.

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