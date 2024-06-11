Рада фінстабільності затвердила Стратегію розвитку кредитування

Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку кредитування. Відповідне рішення члени Ради ухвалили на засіданні 6 травня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Що відомо

«Стратегія відображає цілісне бачення ключових засад розвитку кредитування в Україні та необхідних для їх реалізації дій, що сприятимуть стійкому відновленню економіки країни», — зазначається у повідомленні.

Під час засідання члени Ради погодилися, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються завдяки послідовній політиці Національного банку та уряду України і значній міжнародній допомозі.

«Зокрема, рівень ставок за кредитами знижується. Водночас попит на кредити сегментований, а для низки галузей та регіонів діють надпотужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів», — зазначається у повідомленні.

Відтак, Стратегія розвитку кредитування має сприяти забезпеченню фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств оборонно-промислового комплексу, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях — «територіях стійкості».

Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами:

активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану;

розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування.

Чому сприятиме

Очікується, що впровадження Стратегії з розвитку кредитування сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів та розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поверненню українців з-за кордону.

Під час засідання Рада фінансової стабільності також розглянула системні ризики фінансового сектору і завершила розгляд питання встановлення рівня цільового показника та строку його досягнення для системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, Рада рекомендувала встановити цільовий показник на рівні 3,5% та досягнути цього рівня до 2028 року.