Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 520 850 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 червня 2024, 8:10
Втрати ворога за 10 червня: 1 110 російських окупантів, 23 танки, 13 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 520850 (+1100) осіб,
- танків — 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 15176 (+32) од,
- артилерійських систем — 13690 (+46) од,
- РСЗВ — 1099 (+1) од,
- засоби ППО — 842 (+5) од,
- літаків — 359 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11023 (+13),
- крилаті ракети — 2278 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2288 (+21)
Джерело: Мінфін
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