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11 червня 2024, 11:10

Влада Таїланду відмовилася від планів запровадити туристичний збір

Уряд Таїланду не має наміру вводити запланований раніше туристичний збір із іноземних туристів. Про це повідомило місцеве видання The Nation із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Сеттха Тхавісіна.

Уряд Таїланду не має наміру вводити запланований раніше туристичний збір із іноземних мандрівників.
Фото: cfts.org.ua

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Що відомо

Ідея ввести збір для туристів, які відвідують країну, з'явилася в країні ще до пандемії — перші обговорення проєкту пройшли в 2018 році, проте терміни його реалізації неодноразово переносилися.

За задумом авторів ініціативи передбачалося, що іноземні мандрівники сплачуватимуть збір у розмірі 300 батів (близько $9), якщо вони прилетіли до країни, та 150 батів ($4,5) — при прибутті наземним та водним транспортом. Кошти планувалося спрямовувати на відновлення природних об'єктів Таїланду та розвиток туристичних напрямків.

Читайте: Таїланд вирішив запровадити туристичний збір у $10

У рамках пресконференції 9 червня прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін заявив, що стягнення збору в розмірі 300 батів «може принести дохід лише в короткостроковій перспективі».

Однак, за його словами, туристи, які приїжджають до Таїланду, можуть витратити на покупки і дозвілля куди більше коштів, що, своєю чергою, позитивно позначиться на економіці та доходах населення.

«Згідно з різними опитуваннями, багато міст і островів Таїланду визнані туристичними напрямками світового класу. Ми повинні зосередитися на заохоченні раціональних ідей, які можуть сприяти подальшому розвитку, а не прислухатися до певних думок, що бентежать», — заявив представник уряду Таїланду.

За даними Мінтуризму Таїланду, з початку 2024 року до середини квітня країну відвідали понад 10 млн іноземних туристів — це принесло економіці держави $13,5 млрд.

Більшість із них — громадяни Китаю (понад 2 млн осіб), Малайзії (1,39 млн), росії (695 000), Південної Кореї (619 000) та Індії (546 000). Очікується, що до кінця року кількість мандрівників, що відвідали Таїланд, перевищить позначку в 35 млн туристів. Торік у країні побували понад 27 млн іноземців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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