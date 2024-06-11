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11 червня 2024, 10:43

Будинок із фільму «Один удома» продали за $5,25 млн

Будинок у місті Віннетка в штаті Іллінойс, в якому проходили зйомки фільму «Один удома», знайшов покупця лише за тиждень після того, як був виставлений на продаж за $5,25 млн. Про це повідомляє Chicago Sun Times.

Будинок у місті Віннетка в штаті Іллінойс, в якому проходили зйомки фільму «Один удома», знайшов покупця лише за тиждень після того, як був виставлений на продаж за $5,25 млн.
Фото:24tv.ua

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Що відомо

Об'єкт в Віннетці виставляється на продаж вдруге після виходу «Один удома» 1990 року — 2012-го його купили за $1,58 млн.

Нинішній статус будинку на платформі Realtor.com, де його виставили на продаж наприкінці травня, — pending («в очікуванні»), тобто продавець і покупець підписали контракт, проте угода ще не була фіналізована.

Площа будинку з червоної цегли, яка була побудована в 1921 році, складає 9126 кв футів (близько 848 кв. м) — у ньому п'ять спалень і шість ванних кімнат. У 2018 році його реконструювали та розширили — з'явилися кухня, друга вітальня, критий спортивний майданчик та кінотеатр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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