BofA: Рупія стала улюбленою валютою для carry trade

Індійська рупія виглядає найпривабливішим інструментом для проведення операцій за схемою «Керрі трейд» (carry trade) — стратегії отримання прибутку на валютному ринку за рахунок різної величини процентних ставок. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Bank of America (BofA).

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Стабільність валюти

«Валюта Індії стабільна і недорога в порівнянні з аналогічними валютами ринків, що розвиваються, що робить її фаворитом для трейдерів, які торгують валютою», — йдеться в матеріалі агентства.

На думку головного стратега з ринків капіталу в країнах Bank of America, що розвиваються, Девіда Хаунера, з рупією «немає великого ризику, що вона сильно знеціниться», тому тримати її для carry trade дійсно виправдано.

Рупія стала однією з найменш волатильних валют на ринках, що розвиваються, чому сприяли тривала пауза у відсоткових ставках, встановлена Резервним банком Індії (РБІ), і рекордні валютні резерви.

За даними Bloomberg, довгі позиції щодо рупії — єдина угода у сфері carry trade, яка принесла дохід щодо долара в Азії цього року. Місячна волатильність пари долар -рупія, що розуміється, досягла мінімуму за десятиліття цього року на тлі «залізної хватки» РБІ щодо рупії.

За словами Хаунера, рупія приносить не таку велику прибутковість, як мексиканський песо або турецька ліра, але ризик корекції нижчий. Він бачить її справедливу вартість на рівні 82,50 за долар, що більш ніж на 1% вище за поточні показники.

Популярність рупії як валюти для carry trade також призвела до переповненості на торгових майданчиках, що передбачає, що кількість інвесторів, які переслідують схожу стратегію, стає занадто великою з урахуванням наявної ліквідності, пише Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs у нещодавній записці зазначали, що привабливість рупії як валюти для carry trade ще більше зростає у парі з короткими позиціями щодо євро та китайського юаня.

За словами Хаунера, BofA також рекомендує клієнтам відкривати довгі позиції щодо рупії з опорою на деякі валюти Північної Азії. В Індії вищі відсоткові ставки, а також вищий внутрішній попит, на відміну від Китаю, додав він.