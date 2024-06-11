Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 11 червня

11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00? Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00», — йдеться в повідомленні.

Дефіцит в енергосистемі

Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.

В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.