11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00? Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
11 червня 2024, 8:24
Відключення світла: В Укренерго назвали графіки на 11 червня
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«11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00», — йдеться в повідомленні.
Дефіцит в енергосистемі
Через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит.
В Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
Джерело: Мінфін
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