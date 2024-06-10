Запаси золота, яке можна видобути, скоротилися до 57 тис тонн

Запаси золота, яке можна видобути у світі, скоротилися до 57 000 тонн. Про це пише CNBC з посиланням на дані Геологічної служби США.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За весь час у світі видобуто 187 000 тонн золота, переважно в Китаї, Південній Африці та Австралії.

Обсяги видобутку золота стрімко зростали з 2008 року, але стабілізувалися у 2016−2018 роках, і з того часу нарощування видобутку поступово скорочується. У 2023 році видобуток зріс лише на 0,5% порівняно з роком раніше. 2022 року зростання становило 1,35% у річному обчисленні, роком раніше — 2,7%, а 2020 року світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження на 1%.

Нове золото стає все важче знайти по всьому світу, оскільки багато перспективних родовищ уже розвідані.