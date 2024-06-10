Курс валют на вечір 10 червня: долар та євро йдуть вгору на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 27 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу. Євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 24 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 10 червня Закриття 10 червня Зміни долар 40,22/40,26 40,49/40,52 27/26 євро 43,24/43,27 43,50/43,51 26/24

Коментар «Мінфіну»

Причина зростання котирувань — ралі у парі євро/долар на міжнародних ринках перед засіданням ФРС США та зростання котирувань долара в Україні на міжбанку. Це, загалом, призводить до зростання курсу євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,20−40,80 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,78−40,88, євро — 44,15−44,35 грн.

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