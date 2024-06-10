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10 червня 2024, 17:10

Ринок небанківських фінпослуг: У травні з'явився один новий учасник, 32 — залишили ринок

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року).

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Хто залишив ринок

Із реєстрів виключено 26 фінансових компаній, одного ризикового страховика та два ломбарди примусово, за ініціативою заявника виключено одну колекторську компанію та дві кредитні спілки. Водночас одну колекторську компанію включено до реєстру.

Протягом травня вісьмом фінансовим компаніям, одному страховику та ломбарду анульовано всі ліцензії примусово, ще 18 фінансовим компаніям, одному ломбарду та двом кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 12 фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Хто працює на ринку

Станом на 31 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 555 фінансових компаній (у квітні було 581), 83 страховики non-life (було 84), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 119 ломбардів (було 121), 125 кредитних спілок (було 127), 5 лізингодавців (кількість не змінилася), 40 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 27 небанківських фінансових груп (попередня кількість 22).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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