Китайський підрозділ банку HSBC у співпраці з Bank of China відкрив можливість корпоративним клієнтам здійснювати операції з e-CNY. Про це пише Forklog.
HSBC China відкрив корпоративним клієнтам доступ до цифрового юаня
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Що відомо
Ініціатива покликана сприяти розвитку цифрової економіки.
Організація стала однією з перших зарубіжних установ, яка пропонує обслуговування e-CNY серед фізичних та юридичних осіб, йдеться у пресрелізі.
Корпоративні клієнти HSBC China зможуть прив'язати рахунки із CBDC зі звичайними у фіаті для автоматичного поповнення цифровими юанями.
Першою трансакцією Nordea Education Group здійснила перекази в e-CNY в шість філій компанії в різних містах Китаю.
З розширенням сфер застосування цифрового юаня пілотні сценарії публічного бізнесу охоплюють як споживчі платежі підприємств роздрібної торгівлі, а й платіжно-розрахункові операції, державні послуги та транскордонні платежі.
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