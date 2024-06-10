HSBC China відкрив корпоративним клієнтам доступ до цифрового юаня

Китайський підрозділ банку HSBC у співпраці з Bank of China відкрив можливість корпоративним клієнтам здійснювати операції з e-CNY. Про це пише Forklog.

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Що відомо

Ініціатива покликана сприяти розвитку цифрової економіки.

Організація стала однією з перших зарубіжних установ, яка пропонує обслуговування e-CNY серед фізичних та юридичних осіб, йдеться у пресрелізі.

Корпоративні клієнти HSBC China зможуть прив'язати рахунки із CBDC зі звичайними у фіаті для автоматичного поповнення цифровими юанями.

Першою трансакцією Nordea Education Group здійснила перекази в e-CNY в шість філій компанії в різних містах Китаю.

З розширенням сфер застосування цифрового юаня пілотні сценарії публічного бізнесу охоплюють як споживчі платежі підприємств роздрібної торгівлі, а й платіжно-розрахункові операції, державні послуги та транскордонні платежі.