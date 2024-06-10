Revolut додає функцію селфі-перевірки по банківському фото

Revolut презентує нову функцію безпеки — Wealth Protection. Цей додатковий рівень верифікації особи покликаний захистити заощадження клієнтів від кишенькових злодіїв та викрадачів смартфонів. Про це повідомляється на сайті компанії.

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Нова функція допоможе вберегти кошти користувачів у випадку, якщо їхній телефон з розблокованим доступом до фінтех-застосунку потрапить до рук зловмисників. Компанія заявляє, що ця функція завадить шахраям вивести гроші клієнтів, навіть якщо шахраям вдасться обійти пароль та розпізнавання обличчя.

Wealth Protection використовує передові технології розпізнавання облич. Після активації цієї функції застосунок буде звіряти особу користувача з селфі-перевіркою, яку клієнт проходив під час першої реєстрації в Revolut.