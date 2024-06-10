Найбільший держбанк Туреччини відмовився розблокувати платежі до росії

Проблема з банківськими переказами з росії до Туреччини досі не вирішена, і жодних зрушень у цьому напрямі не спостерігається, заявив представник держбанку Ziraat в Анкарі, пише Moscow Times.

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Що відомо

«На цей час будь-яких кардинальних змін, які вплинули на ситуацію, немає», — сказав він. За його словами, коли проблема вирішиться, невідомо: інформації про терміни також немає.

Ziraat є одним із найбільших державних банків Туреччини із сукупними активами понад $110 млрд. Кредитна організація присутня у 18 країнах світу та обслуговує в основному корпоративних клієнтів.

Турецькі банки почали блокувати платежі з росії з січня 2024 року. «Блокада» стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей — від торгівлі до туризму. При цьому під удар потрапили, зокрема розрахунки в національних валютах: турецькі банки не приймають з росії ні ліри, ні рублі.

Причиною став указ президента США Джо Байдена, згідно з яким американський Мінфін може вводити заходи проти іноземних банків, які працюють із підсанкційними особами з росії або сприяють постачанню певних матеріалів та обладнання російському оборонно-промисловому комплексу (ОПК).

З лютого банки Туреччини запровадили послаблення — дозволили проводити оплату за товари та послуги із «зеленого списку», до якого входять туризм, продовольство, медицина, текстиль та освіта. Але проблеми із розрахунками все одно залишилися.