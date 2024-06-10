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10 червня 2024, 14:22

Реформування житлового сектору: Україна та Світовий банк уклали Меморандум

Уряд України та Світовий банк уклали Меморандум про взаєморозуміння. Зокрема, сторони спільно здійснюватимуть заходи, які сприятимуть підготовці та реалізації національної житлової стратегії. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Уряд України та Світовий банк уклали Меморандум про взаєморозуміння.

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Деталі

Документ підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора.

Зазначається, що Мінінфраструктури з залученням широкого кола представників міжнародних організацій, проводить роботу з розробки проєкту закону «Про основні засади житлової політики», який є основою запровадження концепції нової житлової політики та реалізації житлової реформи в Україні.

Законопроєкт передбачає наступну розробку комплексу інструментів реалізації нової житлової політики, зокрема національної житлової стратегії.

Про початок роботи над проєктом національної житлової стратегії зазначається у спільній заяві, яку було оголошено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із партнерами, зокрема Світовим банком, за результатами консультацій, які відбулися 3 квітня.

«Україна зробила кроки, щоб розпочати реформування житлового сектору з метою створення ефективної житлової екосистеми за активної участі приватного сектору, яка б стимулювала зростання в багатьох сферах економіки та зробила значний внесок у підвищення економічної стійкості України. З цією метою Україна завершує розробку всеохоплюючої концепції житлової політики, за якою послідує підготовка різних інструментів, включаючи національну житлову стратегію», — йдеться у меморандумі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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