Visa оголосила про запуск Subscription Manager — нової комплексної послуги для фінансових установ, яка надає власникам карток змогу просто та зручно відстежувати підписки з мобільного пристрою. Про це повідомляє пресслужба компанії.
10 червня 2024, 13:11
Visa дозволить клієнтам керувати регулярними платежами з мобільного пристрою
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Новий інструмент допомагає зібрати ключові аспекти регулярних платежів в одному місці, дозволяючи власникам карток бачити, де зберігаються дані їхніх карток, переглядати, які регулярні платежі списуються з карток, та припиняти ці платежі.
Глобальний ринок підписних сервісів стабільно зростає. Очікується, що до 2025 року його вартість досягне $406 млрд. У міру того, як споживачі все більше користуються підписними сервісами в таких секторах, як роздрібна торгівля, продовольчі товари тощо, їм стає все складніше управляти численними платежами.
Subscription Manager вже доступний в Україні.
Джерело: Мінфін
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