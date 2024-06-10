Курс валют на 10 червня: євро втратило 24 копійки на готівковому ринку

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подорожчав на 5 копійок у купівлі, а у продажу на 3 копійки. Євро втратило 15 копійок у продажу та 10 копійок у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,20−40,75 грн. Євро купують за 43,36 грн, а продають за 44,44 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,70−40,80, євро — 44,10−44,36 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,22−40,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,24−43,27 грн/євро.

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