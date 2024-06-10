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10 червня 2024, 10:08

З початку року в Україні побільшало справ про банкрутство. Скільки банкрутів з’явилося

343 українців подали на банкрутство за перші 5 місяців 2024 року за даними Верховного суду. Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року. Загалом за останні 5 років в Україні відкрилось майже 2 тисячі справ про банкрутство людей. Про це йдеться в даних Опендатабот.

343 українців подали на банкрутство за перші 5 місяців 2024 року за даними Верховного суду.
Фото:depositphotos

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Зростання кількості справ про банкрутство

Від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними. Кількість справ про банкрутство людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік. До слова, за весь минулий рік цей статус набули 575 людини.

Найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд.

Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

Вік банкрутів

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут — у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років — 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років — лише 3,7%.

Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів — чоловіки, а 46% — жінки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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