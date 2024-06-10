Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 519 750 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 червня 2024, 8:11
Втрати ворога за 9 червня: 1 190 російських окупантів, 10 танків, 28 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
- особового складу — близько 519750 (+1190) осіб,
- танків — 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15144 (+13) од,
- артилерійських систем — 13644 (+51) од,
- РСЗВ — 1098 (+1) од,
- засоби ППО — 837 (+1) од,
- літаків — 358 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11010 (+28),
- крилаті ракети — 2278 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2267 (+14)
Джерело: Мінфін
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