У МВФ закликали США зменшити державний борг

Перший заступник директора-розпорядника МВФ, Гіта Гопінат закликає Вашингтон та інші розвинуті економіки скоротити свій державний борг, заявивши, що високі темпи зростання США дають їй достатньо простору для стримування витрат і підвищення податків. Про це пише ЕП з посиланням на Financial Times.

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Що відомо

Гіта Гопінат заявила, що для країн з розвиненою економікою настав час «інвестувати у фіскальну консолідацію» і вирішити, як вони планують знизити борговий тягар до рівня, що існував до пандемії.

Бюджетне управління Конгресу США, наглядовий орган федерального уряду, очікує, що у 2029 році відношення боргу до ВВП злетить вище попереднього максимуму часів Другої світової війни. Він прогнозує дефіцит у розмірі від 5,2% до 6,3% протягом наступних 10 років, якщо економічні плани Конгресу залишаться незмінними.

«Що стосується США, то ми бачимо достатньо підстав для того, щоб вони скоротили розмір свого бюджетного дефіциту, також з огляду на силу американської економіки

Спокуса фінансувати всі витрати за рахунок запозичень — це те, чого країнам слід уникати", — сказала Гопінат в інтерв'ю Financial Times.

МВФ зазначив у своєму звіті «Фіскальний монітор», опублікованому в квітні, що очікує, що наступного року в США буде зафіксовано бюджетний дефіцит на рівні 7,1%, це більш ніж втричі перевищує середній показник інших розвинутих країн, який становить 2%. У звіті попередили, бюджетні дефіцити як у США, так і в Китаї становлять значні ризики для світової економіки.

Окрім цього, Гопінат сказала, що в усіх розвинених країнах неможливо обійти той факт, що пенсійні системи та витрати на медицину потребують фундаментальних реформ у зв'язку зі старінням населення.