G7 попередить невеликі китайські банки про наслідки співпраці з рф

Американські чиновники очікують, що країни з групи «Великої сімки» (G7) наступного тижня направлять невеликим банкам Китаю нове «жорстке попередження» з вимогою припинити допомагати росії обходити західні санкції, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

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Що відомо

Очікується, що лідери G7 на зустрічі в Італії з 13 по 15 червня особливу увагу приділять загрозам, які мають «бурхливий розвиток» російсько-китайської торгівлі для ситуації в Україні, а також обговорять, що з цим робити.

Результатом цих переговорів може стати офіційна заява щодо участі китайських банків у конфлікті, зазначив один з американських чиновників, залучений до процесів підготовки заходу. Причому йдеться не про великі банки, а про невеликі кредитні організації.

Джерела агентства також зазначають, що США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія не будуть вживати жодних негайних «каральних дій» проти банків з третіх країн, які співпрацюють з росією, наприклад, обмеження доступу до SWIFT або до глобальної доларової системі. Обговорення щодо формату та змісту попередження продовжуються.

Нагадаємо

У грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє запровадити вторинні санкції на компанії та банки третіх країн, які допомагають росії обходити західні санкції.

Занепокоєння можливістю запровадження таких обмежень вже змусило великі банки Китаю скоротити платежі та розрахунки щодо транскордонних угод, пов'язані з росією, або взагалі відмовитися від них, нагадує Reuters. Це підштовхнуло компанії до співпраці з невеликими китайськими банками, які розташовані на кордоні з росією.