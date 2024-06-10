Національний банк України встановив на 10 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,2485 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
10 червня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 9 копійок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 10 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,87 грн. Європейська валюта подорожчала на 25 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі