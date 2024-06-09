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9 червня 2024, 15:20

Перемовини про вступ в ЄС, Байден вибачився перед Україною: про що писала західна преса на тижні

Financial Times: Єврокомісія порекомендує в червні почати переговори про членство України в ЄС

Європейська комісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС уже цього місяця, до того, як Угорщина візьме на себе головування у блоці.

Bloomberg: Ідея створення фонду НАТО для України на 100 мільярдів євро провалилася

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ініційованого ним раніше плану створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як більшість членів альянсу відмовилися підтримати цю ідею.

Reuters: Зеленський заявив, що його легітимність має визначати Україна, а не путін

«Легітимність президента Зеленського визначає народ України… Наш вільний народ. Легітимність путіна визнає тільки товариш путін», — сказав Зеленський на пресконференції у Парижі.

Associated press: Байден вибачився перед Зеленським за затримку військової допомоги

Президент Джо Байден у п’ятницю вперше публічно вибачився перед Україною за місячну затримку Конгресом американської військової допомоги.

Джерело: Мінфін
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