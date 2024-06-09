60% акцій Aramco передадуть іноземним фондам

Іноземні інвестори зможуть купити близько 60% акцій найбільшої нафтової компанії світу Aramco, в рамках угоди з продажу акцій на суму $11,2 млрд. Угода викликала значний інтерес з боку США та Європи. Про це повідомляє Bloombeg.

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Пропозиція була закрита в четвер 6 червня, Саудівська Аравія отримає щонайменше $11,2 мільярда, не враховуючи надлишкового розподілу — гроші, які допоможуть профінансувати багатотрильйонний поштовх до трансформації економіки.

Остаточна ціна була ближчою до нижньої половини запропонованого діапазону від 26,70 ріалів до 29 ріалів, хоча акції Aramco торгувалися нижче верхньої межі з моменту оголошення угоди і були закриті на рівні 28,30 ріалів у четвер.

Уряд Саудівської Аравії володіє близько 82% акцій Aramco, тоді як Державний інвестиційний фонд володіє ще 16% акцій. Королівство залишиться основним акціонером і після розміщення акцій.