Криптобіржа Kraken готується до IPO

Одна з найстаріших американських криптобірж Kraken планує залучити $100 млн напередодні IPO. Про це пише Bloomberg.

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Біржа ухвалила таке рішення на тлі підвищеного інтересу з боку інвесторів. Це буде останній раунд перед первинним розміщенням акцій (IPO), яке протягом кількох років намагається провести Kraken.

Залучення коштів пов’язане з ралі цифрових активів. Зростання індустрії створило ажіотаж навколо інвестицій у криптовалютні компанії.

За наявною інформацією, збір коштів буде завершено до закінчення 2024 року. IPO проведуть ймовірно у 2025 році.

ЗМІ заявляють, що Kraken займається пошуком великої компанії, яка допоможе провести IPO. Представник майбутнього партнера увійде до ради директорів платформи.