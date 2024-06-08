Одна з найстаріших американських криптобірж Kraken планує залучити $100 млн напередодні IPO. Про це пише Bloomberg.
8 червня 2024, 12:31
Криптобіржа Kraken готується до IPO
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Біржа ухвалила таке рішення на тлі підвищеного інтересу з боку інвесторів. Це буде останній раунд перед первинним розміщенням акцій (IPO), яке протягом кількох років намагається провести Kraken.
Залучення коштів пов’язане з ралі цифрових активів. Зростання індустрії створило ажіотаж навколо інвестицій у криптовалютні компанії.
За наявною інформацією, збір коштів буде завершено до закінчення 2024 року. IPO проведуть ймовірно у 2025 році.
ЗМІ заявляють, що Kraken займається пошуком великої компанії, яка допоможе провести IPO. Представник майбутнього партнера увійде до ради директорів платформи.
Джерело: Мінфін
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