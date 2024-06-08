EBay не буде приймати картки American Express

Найбільший у світі інтернет-аукціон eBay у серпні 2024 року припинить приймати до сплати картки American Express Co., йдеться на сайті eBay.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Після ретельного аналізу eBay вирішив припинити приймання American Express в усьому світі з 17 серпня у зв'язку з її неприйнятно високими комісіями за обробку операцій з використанням кредитних карток», — сказав представник eBay Скотт Оверленд.

EBay не перший онлайн-магазин, який свариться з платіжними операторами через комісії на платежі. Два роки тому подібний конфлікт виник у Великій Британії між Amazon і Visa, але тоді сторонам вдалося домовитися.

American Express заявила, що розчарована рішенням eBay, бо її комісію в США можна порівняти з комісіями інших партнерів майданчика. Компанія також вказала, що частка eBay у загальному обсязі трансакцій AmEx становить менше ніж 0,2%, тоді як власники карток AmEx зазвичай витрачають на eBay вдвічі більше, ніж в інших місцях.

«Ми вважаємо, що рішення eBay відмовитися від American Express як платіжного вибору для споживачів суперечить їх заявленому бажанню посилити конкуренцію», — цитує CNBC речника AmEx Адама Ісерліса.