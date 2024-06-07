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7 червня 2024, 19:30

Банки Греції вперше за 16 років виплатять дивіденди

Європейський центральний банк схвалить прохання грецьких банків відновити виплату дивідендів через 16 років. Про це із посиланням на джерела пише Reuters.

Європейський центральний банк схвалить прохання грецьких банків відновити виплату дивідендів через 16 років.

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«Банківський сектор Греції повертається до нормального життя після трьох рекапіталізацій, які призвели до його націоналізації в попереднє десятиліття, коли країну сколихнула фінансова криза, що вибухнула наприкінці 2009 року», — пише агентство.

В останні роки банки скоротили свої коефіцієнти необслуговуваних ризиків (NPE) до рівня нижче від 6% із 45% у 2016 році та скоротили участь держави. Вони стали прибутковими та хочуть розподілити дивіденди у розмірі до 30% від прибутку 2023 року.

«Ми не очікуємо на будь-які перешкоди з приводу розподілу дивідендів, ми очікуємо отримати зелене світло від ЄЦБ найближчими днями», — повідомив Reuters один із банкірів.

Чотири найбільші банки Греції — Eurobank, Національний банк, Piraeus Bank і Alpha Bank — оголосили про загальний прибуток у розмірі близько 3,5 млрд євро у 2023 році, що підтримується високими відсотковими ставками й сильним економічним зростанням.

Джерело: Мінфін
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