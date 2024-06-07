Банки Греції вперше за 16 років виплатять дивіденди

Європейський центральний банк схвалить прохання грецьких банків відновити виплату дивідендів через 16 років. Про це із посиланням на джерела пише Reuters.

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«Банківський сектор Греції повертається до нормального життя після трьох рекапіталізацій, які призвели до його націоналізації в попереднє десятиліття, коли країну сколихнула фінансова криза, що вибухнула наприкінці 2009 року», — пише агентство.

В останні роки банки скоротили свої коефіцієнти необслуговуваних ризиків (NPE) до рівня нижче від 6% із 45% у 2016 році та скоротили участь держави. Вони стали прибутковими та хочуть розподілити дивіденди у розмірі до 30% від прибутку 2023 року.

«Ми не очікуємо на будь-які перешкоди з приводу розподілу дивідендів, ми очікуємо отримати зелене світло від ЄЦБ найближчими днями», — повідомив Reuters один із банкірів.

Чотири найбільші банки Греції — Eurobank, Національний банк, Piraeus Bank і Alpha Bank — оголосили про загальний прибуток у розмірі близько 3,5 млрд євро у 2023 році, що підтримується високими відсотковими ставками й сильним економічним зростанням.