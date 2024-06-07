Олексій Лупін, який очолював Департамент відкритих ринків, завершив роботу в Національному банку. У зв’язку з цим регулятор буде шукати нового кандидата на цю посаду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
7 червня 2024, 18:48
Нацбанк шукає нового директора Департаменту відкритих ринків
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Департамент відкритих ринків входить до блоку «Ринкові операції», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.
Обов’язки директора Департаменту відкритих ринків до призначення нового керівника виконуватиме Олександр Арсенюк, начальник управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку цього департаменту.
Джерело: Мінфін
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