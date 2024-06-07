Найбільша компанія Тайваню TSMC наростила продажі на 30%

Травневі продажі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co зросли на 30% до $7,1 млрд, чому сприяв бурхливий попит на штучний інтелект та відновлення деяких галузей побутової електроніки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем отримав вигоду від глобальних перегонів з розвитку послуг штучного інтелекту, виробляючи напівпровідники для Nvidia Corp., які потім продаються таким компаніям, як Microsoft Corp. і OpenAI. Світові продажі смартфонів також вийшли з тривалого спаду в перші три місяці року, підживлюючи очікування великих замовлень на мобільні чіпи.

Компанія TSMC змогла зберегти високі прибутки в той час, як світ поспішає будувати центри обробки даних. Вона є ексклюзивним виробником найсучасніших прискорювачів штучного інтелекту Nvidia, а також виготовляє напівпровідники для Apple Inc. та Advanced Micro Devices Inc, найближчих конкурентів Nvidia.

Цього тижня голова і головний виконавчий директор TSMC підтвердив очікування щодо розвитку ШІ, який сприятиме відновленню всього сектору в цьому році.