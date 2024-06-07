Курс валют на вечір 7 червня: долар на міжбанку зріс, а євро просіло

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 7 червня Закриття 7 червня Зміни долар 40,13/40,15 40,22/40,26 9/11 євро 43,71/43,72 43,52/43,54 19/18

Коментар «Мінфіну»

Падіння євро це відображення на українському міжбанку зниження котирувань євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках. Євро просів швидко з рівнів 1,08970 до позначки 1,08199.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,15−40,70 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,65−40,77, євро — 44,25−44,46 грн.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 10 червня, на рівні 40,2485 грн/$, порівняно із 40,1537 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро знизився на 24 копійки — до 43,8709 грн за євро.

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