До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро впало на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 7 червня: долар на міжбанку зріс, а євро просіло
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Відкриття 7 червня
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Закриття 7 червня
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Зміни
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40,13/40,15
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40,22/40,26
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9/11
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43,71/43,72
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43,52/43,54
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19/18
Коментар «Мінфіну»
Падіння євро це відображення на українському міжбанку зниження котирувань євровалюти щодо долара на зовнішніх майданчиках. Євро просів швидко з рівнів 1,08970 до позначки 1,08199.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,15−40,70 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,65−40,77, євро — 44,25−44,46 грн.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 10 червня, на рівні 40,2485 грн/$, порівняно із 40,1537 грн/$ у п'ятницю. Водночас курс гривні до євро знизився на 24 копійки — до 43,8709 грн за євро.
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