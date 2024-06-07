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7 червня 2024, 17:04

НКЦПФР відмовила Харківській товарній біржі у видачі ліцензії

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) відмовила у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках ТОВ «Харківська товарна біржа». Про це йдеться на сайті регулятора.

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) відмовила у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках ТОВ «Харківська товарна біржа».

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Підставою для відмови стало розташування юридичної особи, яка подала заяву та відповідні документи для отримання ліцензії, протягом строку їх розгляду за місцем перебування на території, що включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Фірму ХТБ зареєстровано 19 листопада 1993 року в Харкові. Розмір статутного капіталу компанії становить 1 млн грн. Основним видом діяльності ХТБ є управління фінансовими ринками.

У листопаді 2023 року ХТБ вирішила заснувати нову юридичну особу ТОВ «Харківська товарна біржа». У зв’язку з цим було подано заяву до Нацкомісії щодо отримання відповідних ліцензій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
82845392
82845392
7 червня 2024, 17:37
#
> Підставою для відмови стало розташування юридичної особи, яка подала заяву… за місцем перебування на території, що включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

То есть на территориях, где ведутся боевые действия, бизнес вести запрещено? Они там с катушек съехали совсем?
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0
financialGenius
financialGenius
7 червня 2024, 18:06
#
Ну что только не сделаешь когда под белым кокосом … походу с франкурта завозят… кстати ценник в Германии на такой товар 50 евро , интересно за сколько наши его покупают …
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