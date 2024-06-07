Власники облігацій Credit Suisse вимагають від Швейцарії компенсації

Група власників облігацій Credit Suisse подала позов проти влади Швейцарії, вимагаючи повної компенсації за її рішення списати весь борг банку з облігацій додаткового капіталу першого рівня. Про це повідомила юридична фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, пише Liga.net.

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У позові, поданому 6 червня до федерального суду Нью-Йорка, вони вимагають понад $82 млн плюс відсотки.

Торік швейцарський фінрегулятор Finma в межах організованого владою продажу банку, що зіткнувся з труднощами, конкурентові, швейцарському банку UBS, оголосив про списання заборгованості Credit Suisse за вказаними паперами на суму близько 16 млрд франків ($17 млрд).

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала це рішення «незаконним зазіханням на майнові права власників облігацій».

Водночас власники звичайних акцій Credit Suisse після завершення його продажу виплати отримали, що обурило інвесторів у облігації. Як правило, у разі банкрутства банків у Європі власники облігацій отримують виплати раніше за акціонерів.