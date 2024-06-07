Банки цьогоріч видали кредитів для аграріїв на $51 млрд

Понад 7 тисяч українських агрогосподарств поточного року отримали майже 51 мільярд гривень банківських кредитів, з них 21 млрд — за програмою «Доступні кредити 5−7−9». Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«З початку року 7 630 агрогосподарств отримали майже 51 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою „Доступні кредити 5−7−9“ — 4 521 господарство профінансовано на 21,3 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області — 14 млрд грн виділено для 715 підприємств.

Аграрії Кіровоградщини отримали 3,1 млрд грн для 928 підприємств, Дніпропетровщини — 3,1 млрд грн для 563, Львівщини — 3 млрд грн — для 465, Тернопільщини — 2,9 млрд грн для 291, Вінниччини — 2,9 млрд грн — для 727, Полтавщини — 2,7 млрд грн для 429, Одещини — 2,6 млрд грн для 628.

За програмою «Доступні кредити 5−7−9» більше всього отримали підприємства Київської області — 2,6 млрд грн для 422 господарств.