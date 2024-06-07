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7 червня 2024, 11:51

У США розпочинають антимонопольне розслідування проти Microsoft та Nvidia

Влада США починає антимонопольне розслідування проти Microsoft та Nvidia через їх домінування у сфері штучного інтелекту, стверджують джерела Bloomberg.

Влада США починає антимонопольне розслідування проти Microsoft та Nvidia через їх домінування у сфері штучного інтелекту, стверджують джерела Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАкції Nvidia, капіталізація якої напередодні вперше перевищила $3 трлн, на торгах у четвер встановили новий рекорд, але потім почали падати більш ніж на 2%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акції Nvidia, капіталізація якої напередодні вперше перевищила $3 трлн, на торгах у четвер встановили новий рекорд, але потім почали падати більш ніж на 2%. Папери Microsoft теж подешевшали.

Федеральна торгова комісія (FTC) та Мін'юст США домовилися про розподіл відповідальності у сфері штучного інтелекту. За їх словами, FTC займеться перевіркою зв'язків Microsoft з компанією OpenAI, яка створила найпопулярніший ШІ — ChatGPT. А Мін'юст США вивчить справу Nvidia щодо домінування на ринку чіпів, кажуть співрозмовники агентства. Також Мін'юст продовжить стежити за Google, додали вони.

Microsoft пообіцяла інвестувати або інвестувала в OpenAI $13 млрд і інтегрувала ChatGPT у свої програми та операційну систему Windows, що допомогло компанії стати одним із лідерів у сфері ШІ. А Nvidia — це головний постачальник передових чіпів та відеокарт, які використовуються у серверах та дата-центрах, що забезпечують роботу ШІ.

Мін'юст має намір «невідкладно» вивчити стан конкуренції в секторі штучного інтелекту, заявив 6 червня керівник антимонопольного підрозділу міністерства Джонатан Кантер. Він побоюється, що контроль над цією революційною технологією виявиться сконцентрованим у руках кількох великих гравців.

Джерело: Мінфін
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