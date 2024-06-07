В Естонії хочуть обмежити громадян росії та білорусі у покупці нерухомості

Естонський уряд обговорював обмеження купівлі нерухомості для громадян росії та білорусі з огляду на потреби безпеки. Про це повідомляє ERR.

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«Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності», — заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Він навів приклад Фінляндії, де російський олігарх купив кілька островів, розташованих поруч зі стратегічно важливими для Фінляндії об'єктами, і побудував на своїй території вертолітні майданчики.