У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.
7 червня 2024, 10:48
Курс валют на 7 червня: євро трохи подорожчало на готівковому ринку
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подорожчав на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,70 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,60−40,73, євро — 44,25−44,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,13−40,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,71−43,72 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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