Курс валют на 7 червня: євро трохи подорожчало на готівковому ринку

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подорожчав на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,70 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,60−40,73, євро — 44,25−44,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,13−40,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,71−43,72 грн/євро.

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