У програмі «єОселя» вже працюють 47 забудовників

За останні два місяці до програми пільгового кредитування «єОселя» приєдналися 10 девелоперів, повідомляє пресслужба «Укрфінжитла». Українці можуть придбати квартири у 60 ЖК на стадії будівництва в 14 областях.

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Банки-партнери акредитували 47 забудовників, у яких можна придбати квартири на стадії будівництва за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя», 10 із них приєдналися до програми за останні два місяці.

Нині учасниками програми є такі компанії, як: «Еко-Дім», Geos, «Альянс Новобуд», Riel,Perfect Group,«Інтергал-Буд»,«Креатор-Буд», Вінницький фонд муніципальних інвестицій, «Трест Житлобуд-1», «Благо Буд», Budtrance Development тощо. У цих забудовників можна обрати квартири в будинках, що зводяться.

Нещодавно вперше акредитовано житловий комплекс у Миколаєві, повідомляє пресслужба «Укрфінжитла». Загалом українці можуть придбати квартири у 100 об'єктах, що будуються.

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